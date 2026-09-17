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София Чен с чиста кратка програма при дебюта си за България на Гран при в Анкара

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Българската фигуристка събра 47.68 точки и заема 21-о място преди волната програма, а Йоанис Апостолу е 24-и при юношите

софия чен чиста кратка програма дебюта българия гран анкара
Снимка: БТА
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София Чен направи успешен дебют за България на международната сцена, след като представи без грешка кратката си програма при девойките на турнира от сериите Гран при по фигурно пързаляне в Анкара.

Навръх имения си ден Чен получи 47.68 точки за своето изпълнение. От тях 28.60 бяха за техническите елементи, а 19.08 - за компонентите на програмата.

Този резултат отрежда на българската състезателка временното 21-о място в конкуренцията на 39 фигуристки. Лидер след кратката програма е японката Мей Окада със 74.27 точки. Волната програма при девойките е в петък от 16:30 часа.

България има представител и при юношите в лицето на Йоанис Апостолу. Той заложи на комбинация от троен флип и троен ритбергер в кратката си програма. Въпреки падането Апостолу получи обща оценка от 49.64 точки – 28.16 за технически елементи и 22.48 за компоненти, като му бе приспадната една точка наказание.

Българският фигурист заема 24-ата позиция преди волната програма в събота. При юношите участват общо 33 състезатели, а начело след кратката програма е японецът Дайя Ебихара със 72.46 точки.



#Гран при на Анкара #София Чен

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