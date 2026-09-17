София Чен с чиста кратка програма при дебюта си за България на Гран при в Анкара

Българската фигуристка събра 47.68 точки и заема 21-о място преди волната програма, а Йоанис Апостолу е 24-и при юношите
София Чен направи успешен дебют за България на международната сцена, след като представи без грешка кратката си програма при девойките на турнира от сериите Гран при по фигурно пързаляне в Анкара.
Навръх имения си ден Чен получи 47.68 точки за своето изпълнение. От тях 28.60 бяха за техническите елементи, а 19.08 - за компонентите на програмата.
Този резултат отрежда на българската състезателка временното 21-о място в конкуренцията на 39 фигуристки. Лидер след кратката програма е японката Мей Окада със 74.27 точки. Волната програма при девойките е в петък от 16:30 часа.
България има представител и при юношите в лицето на Йоанис Апостолу. Той заложи на комбинация от троен флип и троен ритбергер в кратката си програма. Въпреки падането Апостолу получи обща оценка от 49.64 точки – 28.16 за технически елементи и 22.48 за компоненти, като му бе приспадната една точка наказание.
Българският фигурист заема 24-ата позиция преди волната програма в събота. При юношите участват общо 33 състезатели, а начело след кратката програма е японецът Дайя Ебихара със 72.46 точки.