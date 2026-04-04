Деян Михайлов поведе след кратката програма на турнира в Кранево

Националът получи за изпълнението си оценка от 65.03 точки.

деян михайлов поведе кратката програма турнира кранево
Снимка: Facebook.com/FigureSkatingSofia
Деян Михайлов поведе след кратката програма при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне, който се провежда в Кранево.

Националът получи за изпълнението си оценка от 65.03 точки. Втори е друг българин Йоанис Апостолу с 56.95, а трети Мохамед Амара (Белгия) с 50.11.

При девойките участваха 19 фигуристки, а от българките с най-предно класиране е Лия Любенова четвърта с 49.17 точки и Цветелина Панова - осма с 36.81. Лидерка след първото изпълнение е Елина Гойдина (Естония) с 62.57.

При жените, където няма българско участие, кратката програма спечели британката Дженавийв Съмървил с 46.75 точки.

Филип Каймакчиев е втори във временното класиране при мъжете с 51.62 точки, следван от Лари Луполоувър с 46.34 точки, а най-висока оценка получи Еукен Алберди (Испания) - 52.92.

Волната програма при юношите, девойките, мъжете и жените е в неделя.

#Деян Михайлов

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Зимни

Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването
Чете се за: 02:52 мин.
Шампионът Флорида отпадна от битката за плейофите, Бъфало сложи край на 15-годишно чакане Шампионът Флорида отпадна от битката за плейофите, Бъфало сложи край на 15-годишно чакане
Чете се за: 01:45 мин.
Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство по сноуборд Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство по сноуборд
Чете се за: 01:25 мин.
87 500 евро премии получиха български спортисти за постигнати резултати 87 500 евро премии получиха български спортисти за постигнати резултати
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник "Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия,...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
