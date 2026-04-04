Деян Михайлов поведе след кратката програма на турнира в Кранево

Деян Михайлов поведе след кратката програма при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне, който се провежда в Кранево.

Националът получи за изпълнението си оценка от 65.03 точки. Втори е друг българин Йоанис Апостолу с 56.95, а трети Мохамед Амара (Белгия) с 50.11.

При девойките участваха 19 фигуристки, а от българките с най-предно класиране е Лия Любенова четвърта с 49.17 точки и Цветелина Панова - осма с 36.81. Лидерка след първото изпълнение е Елина Гойдина (Естония) с 62.57.

При жените, където няма българско участие, кратката програма спечели британката Дженавийв Съмървил с 46.75 точки.

Филип Каймакчиев е втори във временното класиране при мъжете с 51.62 точки, следван от Лари Луполоувър с 46.34 точки, а най-висока оценка получи Еукен Алберди (Испания) - 52.92.

Волната програма при юношите, девойките, мъжете и жените е в неделя.