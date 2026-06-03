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Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Достъпът до човешки предмети – най-често от стъкло и пластмаса – влияе върху поведението на беседковите птици

откриха нова площадка третиране отпадъци созопол снимки
Снимка: Снимката е илюстративна
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Човешките боклуци оказват въздействие върху природата като пример за това е, че птици ухажват половинките си със стъклени предмети, тел и дори с белезници играчки, установиха учени, съобщи „Дейли мейл“.

Видеокадри показват как беседкови птици в Австралия използват отпадъци, за да украсяват „беседките" си и да привличат партньори. Изследователи от Университета на Ексетър отбелязват, че тези птици включват цветни пластмасови предмети в сложните си тунели от съчки, клони, треви и листа, наречени „беседки", което е доказателство за прякото въздействие на отпадъците върху природата.

Снимки и видеоклипове, споделени от изследователите, показват, че в „беседките" има всичко – от шишенца за лекарства до пластмасови спортни протези за зъби и дори белезници играчки. Тревожното е, че дългосрочното въздействие на тези предмети върху птиците остава неясно, допълва „Дейли мейл“.

„Нашето проучване показва, че достъпът до човешки предмети – най-често от стъкло и пластмаса – влияе върху поведението на беседковите птици. Все още не знаем дали това има отрицателно или положително въздействие върху тях, но е напомняне за това как човешката дейност променя естествения свят по странни начини“, казва д-р Лора Кели, която участва в изследването.

Беседковите птици се срещат в цяла Австралия и Нова Гвинея и са известни със сложните „къщички", които мъжките изграждат, за да ухажват женските.

„Нашите наблюдения показват, че беседковите птици в градска среда използват най-различни предмети, изхвърлени от хората. Стъклото, пластмасата и телта бяха сред честите предмети, но открихме също така чифт белезници, шишенца от лекарства в „беседките" в близост до болница, както и флуоресцентни предмети и спортни протези за зъби в район близо до игрище за футбол“, разкрива Еванс.

Установено е, че в града птиците събират предмети с по-ярки червени декорации и по-бледи, матови зелени отпадъци. Изследователите предполагат, че това може да е свързано с особеностите на зрението при женските птици.

„Нашето проучване не оценява дали женските предпочитат по-впечатляващите предмети, събрани в градските райони, но ентусиазмът, с който мъжките ги събират, подсказва, че това е твърде вероятно“, добавя Кейтлин Еванс. „Дори в селските райони птиците намират предмети, изработени от човека. В този случай смятаме, че те тършуват из кофите за боклук и гаражите на фермите, а също така обират и гнездата на други мъжки птици“, казва Еванс.

#ухажвания на птици #Влияние #отпадъци

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