БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Морган Фрийман издава албум, посветен на 100 години история на блуса

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Още
Запази
морган фрийман издава албум посветен 100 години история блуса
Слушай новината

Легендарният актьор и носител на „Оскар“ Морган Фрийман издава албум, проследяващ 100 години от историята и развитието на блуса, съобщава Асошиейтед прес.

„Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience“ излиза този петък и събира 12 песни, в които блусът се среща със симфонична музика. Фрийман участва като продуцент и разказвач, а сред изпълнителите са Тадж Махал, Keb' Mo', Шемекия Коупланд, музиканти от Музикалната академия „Стакс“ и лондонският оркестър Chineke!.

Любовта на Фрийман към блуса започва преди 25 години в Кларксдейл, Мисисипи. След като туристи го попитали къде могат да чуят блус на живо, актьорът установил, че в града има много музиканти, но почти няма места за изпълнения. Това го подтиква заедно с партньорите му да създаде Ground Zero Blues Club.

По-късно се ражда и пътуващото музикално шоу „Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience“, което съчетава блус с класически симфонични композиции.

Албумът представя музикална хроника от 30-те години на миналия век до наши дни. Фрийман открива продукцията със свой разказ за значението на жанра, роден в делтата на Мисисипи.

„Блусът е важна част от американската история“, казва Фрийман. По думите му това е „истинската музика на Америка“ и е отговорност на проекта да я съхрани и предаде на нови поколения.

Последната песен в албума е изпълнена от Кийт Джонсън, родственик на блус легендата Мъди Уотърс. Той прави кавър на „I Lied to You“ на Рафаел Садик и Лудвиг Йорансон от отличения с „Оскар“ филм „Грешници“ от 2025 г.

Проектът е замислен преди създаването на филма, а според съпродуцента Ерик Майер режисьорът Райън Куглър е бил частично вдъхновен от Ground Zero Blues Club при изграждането на клуба във „Грешници“.

Албумът може да бъде предложен за номинации за наградите „Грами“ през 2027 г. „Ще подадем кандидатури в множество категории“, казва Майер. А 89-годишният Фрийман признава, че би се радвал да добави „носител на „Грами“ към титлата си „носител на „Оскар“.

# история на блуса #морган фрийман

Последвайте ни

ТОП 24

Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
1
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на живо на...
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори договориха критериите
6
Минималната работна заплата: Правителството и социалните партньори...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
4
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
6
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...

Още от: Любопитно

Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.
Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.
Кристиано и Джорджина си казаха "да" Кристиано и Джорджина си казаха "да"
Чете се за: 00:45 мин.
Почина Джаки – белоглавата орлица, превърнала се в символ на възстановяването на вида Почина Джаки – белоглавата орлица, превърнала се в символ на възстановяването на вида
Чете се за: 01:25 мин.
Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите Късният мусон донесе облекчение на Големия бариерен риф от избелването на коралите
Чете се за: 01:32 мин.
Ловци забелязаха голяма котка, приличаща на пума, край Варшава Ловци забелязаха голяма котка, приличаща на пума, край Варшава
Чете се за: 01:27 мин.
Учени разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден Учени разгадаха защо авокадото сменя пола си всеки ден
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на разследващите?
Взривът във военния завод край Трявна - какви са версиите на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили непалски граждани в Пловдив
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране Извънредно положение в енергийния сектор в Румъния до края на август: АЕЦ "Черна вода" пред спиране
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г. Слънчево затъмнение ще може да се наблюдава от Европа за първи път от 27 г.
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Румънски водолази унищожиха два дрона в района на Черно море
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Директорка на пловдивско училище е задържана за нарушение на Закона...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Пожарът в благоевградското село Дъбрава е овладян
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на европейско първенство...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ