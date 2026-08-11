Морган Фрийман издава албум, посветен на 100 години история на блуса

Легендарният актьор и носител на „Оскар“ Морган Фрийман издава албум, проследяващ 100 години от историята и развитието на блуса, съобщава Асошиейтед прес.

„Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience“ излиза този петък и събира 12 песни, в които блусът се среща със симфонична музика. Фрийман участва като продуцент и разказвач, а сред изпълнителите са Тадж Махал, Keb' Mo', Шемекия Коупланд, музиканти от Музикалната академия „Стакс“ и лондонският оркестър Chineke!.

Любовта на Фрийман към блуса започва преди 25 години в Кларксдейл, Мисисипи. След като туристи го попитали къде могат да чуят блус на живо, актьорът установил, че в града има много музиканти, но почти няма места за изпълнения. Това го подтиква заедно с партньорите му да създаде Ground Zero Blues Club.

По-късно се ражда и пътуващото музикално шоу „Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience“, което съчетава блус с класически симфонични композиции.

Албумът представя музикална хроника от 30-те години на миналия век до наши дни. Фрийман открива продукцията със свой разказ за значението на жанра, роден в делтата на Мисисипи.

„Блусът е важна част от американската история“, казва Фрийман. По думите му това е „истинската музика на Америка“ и е отговорност на проекта да я съхрани и предаде на нови поколения.

Последната песен в албума е изпълнена от Кийт Джонсън, родственик на блус легендата Мъди Уотърс. Той прави кавър на „I Lied to You“ на Рафаел Садик и Лудвиг Йорансон от отличения с „Оскар“ филм „Грешници“ от 2025 г.

Проектът е замислен преди създаването на филма, а според съпродуцента Ерик Майер режисьорът Райън Куглър е бил частично вдъхновен от Ground Zero Blues Club при изграждането на клуба във „Грешници“.

Албумът може да бъде предложен за номинации за наградите „Грами“ през 2027 г. „Ще подадем кандидатури в множество категории“, казва Майер. А 89-годишният Фрийман признава, че би се радвал да добави „носител на „Грами“ към титлата си „носител на „Оскар“.