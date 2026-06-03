Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“

Вегас Голдън Найтс победи Каролина Хърикейнс с 5:4 в първия мач от финала за Купа „Стенли“ в НХЛ.

Това бе седмата поредна победа на Вегас в плейофите, започвайки с последните два мача от серията от шест двубоя от втория кръг срещу Анахайм и след това четирите поредни успеха срещу спечелилия Президентския трофей Колорадо Аваланш.



Вторият мач от серията до седем двубоя е в четвъртък, когато отново Каролина ще бъде домакин.

За победителите точни бяха Ши Тиодор, Иван Барбашев, Уилям Карлсон, Брет Хаудън и Томаш Хертъл, а за домакините Николай Елерс на два пъти и по веднъж Джордан Стаал и Гостисбеър.

Хаудън, с 11-ия си гол в плейофите, пое еднолично мястото на водещ реализатор за всички времена, изпреварвайки руския нападател на Вегас Голдън Найтс Павел Дорфоев.

Това е третото участие за Купа „Стенли“ и за двата отбора. Каролина спечели трофея през 2006-а, а Вегас - през 2023-а. Тимовете достигнаха до финал съответно през 2002 и 2018 година.