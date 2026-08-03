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България се цели в първото място в групата на европейското първенство по водна топка до 20 години

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Националите ни започват участието си във Варна срещу Словения, а селекционерът Жарко Петрович и капитанът Младен Димитров обявиха, че целта е лидерската позиция и атака на челните места

България се цели в първото място в групата на европейското първенство по водна топка до 20 години
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Националният отбор на България по водна топка за мъже до 20 години влиза с високи амбиции в Европейското първенство, което ще се проведе във Варна от 10 август. Младите "лъвове“ ще се борят за първото място в своята група, където техни съперници са Словения, Турция и Франция.

Българският тим стартира участието си на 10 август с двубой срещу Словения, след което последователно ще се изправи срещу Турция и Франция на 11 и 12 август на плувен комплекс "Приморски“.

Селекционерът Жарко Петрович очаква тежки изпитания още в груповата фаза, като призна, че домакинството носи и допълнително напрежение за състезателите.

"Ще имаме три много трудни мача. Напрежението върху играчите също ще е голямо, защото ще играем пред българска публика“, заяви сръбският специалист.

Капитанът Младен Димитров е убеден, че отборът е готов да оправдае високите очаквания след проведената подготовка.

"Амбициите ни остават същите, с които влязохме в лагера – да завършим първи в групата и след това да се борим за челните позиции“, коментира Димитров.

Петрович също потвърди, че крайната цел е първото място в групата, но подчерта, че битката за медал на този етап все още е преждевременна.

"Честно казано, все още е рано този български отбор да спечели медал. Но ако продължим да работим качествено през следващите години, можем да мислим за отличия от големи първенства“, каза още наставникът.

Добрата новина за националния тим е, че всички състезатели са здрави и готови за старта на шампионата, а в отбора се надяват подкрепата на варненската публика да се превърне в допълнително предимство по пътя към силно представяне.

#национален отбор на България по водна топка до 20 г. #европейско първенство по водна топка до 20 години във Варна

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