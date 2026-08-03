Голям пожар гори между селата Стрелци и Сухозем в Пловдивско

Голям пожар гори между селата Стрелци и Сухозем в Пловдивска област. На място са изпратени екипи на пожарната, включително огнеборци от Карлово, както и доброволци. Към момента няма опасност за хората и близките населени места. По предварителни данни огънят е тръгнал от сухи треви между селата Стрелци и Сухозем, като фронтът му е овладян в района между общините Брезово и Калояново.

Постепенно пламъците са обхванали изоставени лозя, а впоследствие са се прехвърлили и върху широколистна гора, което е довело до разрастването на пожара и широкия му периметър. Районът на пожара обаче е обграден в голяма степен от земеделски земи, поради което към момента няма опасност за близките населени места, коментира пред БНТ директорът на пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.

В гасенето на огъня се включи и хеликоптер. При пожара са изгорели селскостопански постройки, които не са били изоставени. Те се намират в непосредствена близост до пътя, откъдето, по първоначална информация, огънят се е прехвърлил.

Ситуацията вече е овладяна, потвърди и кметът на община Брезово Калин Калапанков.