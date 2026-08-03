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ЗАПАЗЕНИ

Заради горещото време: Опасност от пожари в цялата страна е повишена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Най-рисковите области са Хасково и Благоевград

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Почти цяла България е под знака на много висок индекс на пожароопасност, а в пет области е в сила жълт код за опасни горещини. Най-критичните летни дни обаче тепърва предстоят.

На фона на високите температури и риска от горски пожари усилията на терен са насочени не само към овладяването им, а преди всичко към това те да не възникнат. Как се води тази битка в две от най-рисковите области са Хасково и Благоевград.

Само една искра е достатъчна, за да изпепели декари гори и да застраши човешки животи. Затова битката започва още преди първия пламък. Доброволците от формирование „Тракия“ патрулират в най-рисковите райони в хасковско.

Петранка Кузманова, ръководител на Доброволно формирование „Тракия“: „Наблюденията ни са и с бинокъл, и с дрон. И ако видим ситуация сигнализираме на пожарната. Миналата седмица хванахме в едно от селата, следобед, имаше огън, възрастен човек на около 80 години си беше запалил съчките в двора."

Превенцията обаче изисква не само хора, но и техника. Когато достъпът е труден, всяка минута може да се окаже решаваща.

Петранка Кузманова, ръководител на Доброволно формирование „Тракия“: „Бяхме на пожар в Хрищение, Стара Загора преди два дни и там се наложи оборудването да се носи на гръб, тъй като не можем да стигнем с леките коли. Трябва високопроходим автомобил“.

В Разлог този проблем вече е решен. След опустошителния пожар в Пирин миналата година общината е инвестирала в по-добра подготовка.

Захари Беличинов, доброволец към Доброволно формирование към община Разлог: „Високо в планината, кагато има пожар, колкото и човешка сила да има, колкото и лопати, тупалки и мотики и инвентар, ако не се полее с вода, може да остане огнището активно със седмици. Всички ние имаме огромно желание да работим и да се справяме с пожари, бедствия и аварии, но ако не сме оборудвани, това е безсмислено“.

От днес там е монтирана и система за ранно предупреждение.

Красимир Герчев, кмет на община Разлог: „Целта е когато имаме пожар, дали ще бъде от небрежност на хората или от гръмотевици, веднага да бъде съзряно в ранни етап, за да може всички тези оборудвания да се използват максимално рано и бързо, за да се реализира гасенето на пожара в най-ранната му фаза“.

И в Хасково, и в Разлог са категорични – колкото по-рано бъде открит едно огнище, толкова по-голям е шансът пожарът да бъде спрян преди да се превърне в бедствие.

#Доброволно формирование „Тракия“ #община Разлог #Хасково #Благоевград #пожар

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