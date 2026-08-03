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Неутралните руски състезателки триумфираха във волната програма при ансамблите на европейското първенство

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Спорт
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Испания остана на крачка от златото, а Италия допълни почетната стълбичка в Париж

неутралните руски състезателки триумфираха волната програма ансамблите европейското първенство
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Състезаващите се под неутрален флаг руски състезателки спечелиха европейската титла във волната програма при ансамблите на Европейското първенство по артистично плуване в Париж.

Неутралният тим получи най-високата оценка в дисциплината, като беше оценен с над 157 точки за техническо изпълнение и близо 128 точки за артистичност. С общ сбор от 285 точки рускините заслужено се окичиха със златните медали при завръщането си на европейската сцена.

Испания също впечатли с изпълнението си и остана само на две точки и половина от първото място. Испанките получиха по-висока оценка за представянето на композицията, но отстъпиха на шампионките по трудност на елементите, което им донесе сребърните отличия.

Бронзовите медали останаха за ансамбъла на Италия, който също намери място на почетната стълбичка след стабилно представяне.

Европейското първенство по артистично плуване в Париж продължава в сряда, когато от 16:00 часа е състезанието в отборната акробатика.



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