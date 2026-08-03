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14 убити в Русия и Украйна: Седем загинали на плаж в руския краснодарски край

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14 убити при поредна размяна на удари между Русия и Украйна.

Руските жертви са 11, включително седем при падане на украински дрон на плаж в курорта Геленджик на Черно море в Краснодарския край. Според местните власти сред загиналите има три деца. Руските окупационни власти съобщиха и за четирима загинали в анексирания Крим. Украински удар порази отново логистичен център на руската компанията за онлайн търговия „Уайлдберис", този път във Владимирска област. Украйна съобщи за три жертви при руски удар до Кривой Рог, включително осемгодишно дете. И двете страни в конфликта отричат нападения срещу цивилни.

#краснодарски край #седем загинали #14 убити #Русия #Украйна

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