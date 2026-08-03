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Фалшиви онлайн магазини: Измамни сайтове дублират истински търговци

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Фалшиви онлайн магазини: Измамни сайтове дублират истински търговци
Снимка: Снимката е илюстративна
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Мащабна вълна от фалшиви онлайн магазини. За това алармират от Българската ритейл асоциация. Измамните сайтове дублират съдържанието и визията на истинските онлайн търговци, за да подлъжат потребителите да направят покупката през тях, а не през реалните компании. Как да ги разпознаем?

Драматично ескалират случаите на т.нар. бранд фишинг – създаване на сайтове двойници. Тревогата на търговците е, че много хора се подвеждат и дават парите си на измамници, без да получат желаната стока.

Сайтове двойници на реални онлайн магазини продължават да подлъгват клиенти да харчат пари, без реално да получат поръчаните продукти.

Аксиния Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация: „Проблемът е двоен – и клиентите, и фирмите губят пари, търговците губим доверие на клиента. При първата фишинг атака срещу един от членовете на Българската ритейл асоциация клиент се обади на националния телефон, за да попита кога ще си получи маратонките. Беше похарчил 1000 лева. Това са много сериозни загуби както за потребителите, така и за онлайн магазините.“

Липсата на възможност за наложен платеж, данни за компанията и директна връзка с търговеца са сериозен повод за съмнение. Отстъпки до 90% са сигурен знак за измама. Проверете внимателно и домейна на сайта.

Как да разпознаете измамата?

  • Адресът на сайта (домейнът);
  • Липса на опция за наложен платеж;
  • Прекалено ниски, нереални цени;
  • Липса на ЕИК и данни за контакт;
  • Лош превод и правописни грешки.

Аксиния Баева, заместник-председател на Българската ритейл асоциация: „Представете си, че онлайн магазинът се казва shkaf.online.bg. Фишинг домейнът може да бъде shkaf-online.bg или sale-shkaf.bg – нещо, което е много подвеждащо.“

Красимир Коцев, експерт по киберсигурност: "Голяма част от фалшивите домейни се влагват като такива, ако проверим кога е регистриран този домейн, ще видим, че е регистриран в рамките на седмица - две, което ни подсказва, че това е фалшив домейн."

Зад подобни сайтове често стоят добре организирани престъпни групи със специалисти в различни сфери - маркетинг, реклама, програмиране, операционни системи и киберсигурност. Ако има и телефон, ще има и човек, който да се обади.

Красимир Коцев, експерт по киберсигурност: „Често се обажда човек от индийски, африкански произход, по акцента може да познаете. Ще ви вземе на драго сърце кредитната карта, за да може да провери какъв е проблемът с нея. Ще му я дадете и ще разбрете, че сте загубили средствата и достъпа до банкковия акаунт."

Експертите съветват да използваме виртуални еднократни карти за разплащане, които автоматично се унищожават след покупката, за да не застрашим сигурността на реалната ни сметка.



#финансови онлайн измами #онлайн търговия #измами

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