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Стотици часове спорт в ефира на БНТ през месец август

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Спортният журналист Стефан Георгиев разказа в ефира на ‚Денят започва“ всичко най-интересно, което тепърва можем да гледаме в каналите на обществената телевизия.

Стефан Георгиев
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Спортно лято по БНТ. Спортният журналист Стефан Георгиев разказа в ефира на ‚Денят започва“ всичко най-интересно, което тепърва можем да гледаме след страхотното световно първенство по футбол. До този момент през тази година БНТ вече е излъчила над 700 часа спорт.

Предстоят още стотици часове.

„Годината беше много успешна в спортно отношение за БНТ, имайки предвид, че освен двете супер събития - Зимните олимпийски игри и световното първенство по футбол, а да не забравяме, че имаше и едно нещо, което се наричаше Giro d'Italia, което също беше в ефира на обществената медия, така че тази мини традиция от началото на 2026 година ще продължи с пълна мощ в едните 3-4 седмици до края на август.

Спортното лято по БНТ не е нещо, което е ново в програмата ни, защото няколко поредни години вече така се нарича програмната ни схема най-вече по БНТ 3, спортно-развлекателната ни програма. През този месец зрителите ще могат да видят европейско първенство по плуване, въобще по плувни спортове, което, между другото, вече върви няколко дни в Париж“, сподели в ефир Георгиев.

Между 12 и 16 август БНТ ще излъчи на живо и световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Франкфурт (Германия). Предстои и европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам (Англия), като и на двете големи състезания БНТ ще има свой екипи от мястото на събитието.

В два поредни уикенда от Загреб обществената телевизия ще предава и европейското първенство по спортна гимнастика. Богата спортна програма на БНТ през август ще завърши със световното първенство по модерен петобой, което ще се проведе в Китай.

Подробности за всички тези големи събития вижте във видеото!

#спортни новини

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