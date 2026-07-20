Радостин Любомиров и Велизар Димитров: Ламин Ямал поема щафетата след Лионел Меси и Кристиано Роналдо

В продължение на повече от месец - от откриващия двубой на 11 юни до финала на 19 юли Българската национална телевизия беше домът на световното първенство по футбол. Едно от лицата на студиото „Трето полувреме“ беше журналистът Радостин Любомиров, който заедно с бронзовия медалист от Мондиал '94 Велизар Димитров анализира най-интересните моменти от шампионата в интервю за предаването "Още от деня"

Още в началото на разговора Велизар Димитров беше категоричен, че футболът вече има своя следващ голям лидер.

"Това е човекът, който постепенно поема диригентската палка след Лео Меси и Кристиано Роналдо. Убеден съм, че през следващите пет-шест години ще се говори основно за него.“

Според него Ламин Ямал вече е натрупал сериозен международен опит въпреки възрастта си, а след европейската и световната титла е напът да се превърне в новото лице на световния футбол.

Голяма част от разговора беше посветена и на Аржентина. Въпреки загубения финал срещу Испания, Велизар Димитров отличи характера на отбора на Лионел Скалони.

"Това, което най-много ми хареса по пътя им към финала, е, че нито за миг не се предадоха. Усетиха го Англия, Египет, Кабо Верде. Аржентина всеки път преминаваше през своеобразен катарзис във всеки мач – сменяше игровия си план, адаптираше се и намираше начин да победи.“



Радостин Любомиров направи и любопитно сравнение с най-великите поколения на "гаучосите“.

"Както някога говорехме за Аржентина на Марадона, така сега говорим за Аржентина на Меси.“

В хода на разговора не беше подмината и темата за спорните съдийски решения по време на Мондиала.

"Имаше го и това. Няма защо да си кривим душата – имаше спорни ситуации. На подобни форуми съдиите понякога несъзнателно дават леко предимство на по-силните отбори.“

Радостин Любомиров също направи своята равносметка на шампионата. По негово мнение Световното първенство е предложило футбол на изключително високо ниво и множество драматични срещи, но скандалът около Флорин Балогун и отменения му червен картон след намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп е помрачил част от магията на турнира и е оставил неприятен привкус около съдийството.

Велизар Димитров призна, че трудно би откроил само един двубой като най-впечатляващ.

"Не мога да посоча само един. Всеки мач носеше своя собствен заряд.“

Той обаче отличи няколко от по-малките футболни нации, които според него са направили шампионата още по-интересен.

"Говорим за вратаря на Кабо Верде. Говорим за Демократична република Конго, която затрудни сериозно Англия. Говорим за тимове, които рядко попадат под светлините на прожекторите, но се представиха изключително достойно.“ "Тези момчета се раздадоха докрай и дори отбелязаха гол срещу Германия. Загубиха с 1:7, но изживяха своя незабравим момент на световно първенство.“

Според Димитров именно разширеният формат е дал шанс на подобни отбори да покажат качествата си.

"Не бих казал, че интригата се изгуби. Почти във всеки един мач имаше интрига.“

Любопитен детайл от разговора беше и фактът, че още преди полуфиналите Велизар Димитров е прогнозирал финал между Испания и Аржентина – прогноза, която впоследствие се оказа напълно точна. В крайна сметка именно испанците триумфираха със световната титла след минимален успех с 1:0.

Двамата събеседници се обединиха около мнението, че Мондиал 2026 е оправдал очакванията и е доказал, че световният футбол продължава да се развива, а новите сили вече са готови да наследят легендите.

Вижте цялото интервю във видеото!