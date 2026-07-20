"Имаме вода само по избори": Сухи чешми повече от месец в квартал в Гърмен, институциите влязоха на проверка

Над хиляда жители в квартал „Кремиковци“ в Гърмен от месец са без вода заради отчетени загуби и неплатени сметки. Преди това в продължение на 6 години водоснабдяването е осигурявано с тръба от питейния водопровод на Гърмен. Хората обаче се оплакват, че имат вода само около избори. Няколко институции днес влязоха на проверка в ромския квартал.

Около 70% от къщите в квартал „Кремиковци“ са незаконни, а само 13 имат водомери към ВиК. В някои от домовете вода няма от месец, в други обаче чешмите са сухи повече от година.

Стоянка Радкова: „Ами тя е изсъхнала, нашта чешма, и всичко изсъхна. Всичко мирише – и пералня, и кухня, всичко мирише.“ „Трудно ни е, мизерни сме без вода, без вода сме за никъде.“

Преди шест години, заради епидемия от хепатит, община Гърмен изгради водопровод, който да захранва къщите в квартала, и постави водомери в домовете, за да отчита и събира разходите, които се плащат от общинската хазна към ВиК. Но 30–40% от хората не плащали сметките си и през годините загубите са нараснали значително.

Мюдюн Юсеин, зам.-кмет на Гърмен: „Някои от тях отказват да плащат, други не могат да се открият просто. А трети злоупотребяват – примерно откриват партида, слагаме им водомер и след това се присъединяват незаконно.“ Мъж: „Само хубави сме, знаете ли кога? Да гласуваме. Гласувайте. Тогава имаме вода за една седмица.“

Малко след изборите на 19 април кметът на Гърмен Феим Иса е подал заявление до ВиК за спиране на водоподаването към квартала заради „отпаднала необходимост“.

Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград: „И в тази връзка в петък издадох заповед за комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо. Да няма хора.“ Стоян Тричков, „Прогресивна България“: „Значи, много е интересно, че това заявление на кмета Феим Иса идва, след като в продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. И сега тук посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски – имаш вода. Не гласуваш за Пеевски – нямаш вода.“

До трайното решаване на проблема както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал „Кремиковци“, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно да пусне водата и да оттегли заявлението за закриване на партидата.