Пуснаха под домашен арест шофьора на камиона, обвинен за тежката катастрофа на АМ „Тракия“

56-годишният шофьор на тежкотоварния камион Ангел Илиев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ от 10 юли е пуснат под домашен арест. Това реши Апелативния съд в Бургас.

Магистратите уважиха жалбата му срещу наложената от Окръжния съд в Бургас най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“. Апелативният съд отмени първоинстанционното определение и постанови спрямо Ангел Илиев да бъде взета мярка за неотклонение „домашен арест“ с електронно наблюдение.

Защитата настоя обвиняемият да бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение, а прокуратурата поиска постоянен арест. Припомняме, че при тежкия пътен инцидент загина 40-годишен мъж, а други двама души пострадаха тежко, след като тежкотоварния автомобил, управляван от Илиев, премина през разделителната мантинела и се удари в други две коли в насрещното платно за движение.