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Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Отново тежка катастрофа с ТИР затвори магистрала „Тракия“. Един човек загина, а двама са ранени, след като камионът разкъса разделителната мантинела и помете два автомобила край Карнобат. И както и при предишната тежка катастрофа обяснението на шофьора е спукана гума.

Причината за навлизането на тежкотоварния камион в насрещното платно все още не е установена. По първоначални данни шофьорът е заявил, че е спукал гума, но тази версия ще бъде потвърдена или отхвърлена едва след изготвянето на автотехническата експертиза. Очевидци на тежкия инцидент разказват, че катастрофата се е разиграла за секунди. Първа помощ на пострадалите са оказали спасителни екипи, както и свидетели, намирали се на мястото на произшествието. Тежката катастрофа отново поставя въпроса за безопасността по автомагистрала „Тракия“.

Само преди няколко седмици – на 24 юни, при друг тежък инцидент с ТИР на 290-ия километър на магистралата загинаха трима души, сред които две деца. На мястото на днешната катастрофа се очаква да пристигне министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Очакват се изявления и допълнителна информация за обстоятелствата около инцидента. Минути след 14.00 часа тежкотоварен автомобил, движещ се към София, преминава през разделителната мантинела при 312-ия км на АМ „Тракия“ и се врязва в два насрещно движещи се автомобила.

Мариета Милкова, свидетел: „Бях трета кола. Буквално мантинелата като масло я сряза. Просто мина и буквално много неща даже не си спомням, защото буквално стана за секунди. Не съм чувала никакъв гръм. Само чувах едно свистене като спирачки.”

старши комисар Николай Ненков, Директорът на ОДМВР-Бургас: „Еластичните средства, които би следвало да предпазят и би следвало да не допуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещното движение, не изпълняват своята функционалност.”

При силният сблъсък на място загива шофьорът на единия автомобил, а двама души от втората кола са ранени.

Николай Демирев, свидетел: „Ние сме пета кола. Бяхме непосредствено след това.”

БНТ: Опитахте се да помогнете?

- „Аз помогнах. Изкарах момчето от синята кола.”

Стефан Икономов: „Аз съм лекар. Аз присъствах общо взето. Работих с екипите заедно. Прегледах двама човека. Единият почина - най-тежко пострадалият.“

Двамата пострадали са настанени в болница. 46-годишен мъж е с фрактури и контузия на черния дроб, но в стабилно състояние. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.

Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас: „Това е дежа вю на случая в Ямбол само, че транспортното средство не е било доколкото ми е известно натоварено. На този етап, ако се позовем на показанията на водача, причината е спукана гума, но държа да подчертая меродавното изясняване на този въпрос със способите и средствата на наказателния процес, ще стане единствено и само след изготвяне на автотехническа експертиза.”

56-годишният шофьор на камиона е задържан за 24 часа, а пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

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