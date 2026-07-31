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КС образува две дела по жалбите от ГЕРБ-СДС и ПП относно Закона за бюджета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Конституционният съд образува дело и за установяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за бюджета на ДОО 

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Конституционният съд образува две дела по жалбите на народните представители от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната" относно Закона за държавния бюджет, приет от 52-рото Народно събрание на 24 юли 2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда.

Докладчик по делата е съдия Соня Янкулова. Предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители.

Едното дело е за установяване на противконституционност на текстове от преходните и заключителни разпоредби на закона във връзка с Кодекса на труда и Закона за съдебната власт. Второто дело е за установяване на противоконституционност на целия закон за бюджета поради противоречието му с чл. 4, ал. 1 от Конституцията (принципа на правовата държава, правната сигурност и забраната за мълчалива дерогация на устройствения Закон за публичните финанси).

По-рано днес от "Продължаваме Промяната" заявиха, че внасят две конституционни жалби – срещу Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Малко преди това от ГЕРБ-СДС внесоха жалба срещу Закона за държавния бюджет заради противоречие с устройствения закон за управление на публичните финанси.

Конституционният съд образува и дело по искане на 53-ма народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредба от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., свързана със Закона за здравето.

Докладчик по делото е съдия Борислав Белазелков, предстои съдът да прецени дали ще допусне разглеждане по същество исканията на народните представители. Оспорената уредба създава извънреден и задължителен ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение, пише в искането до съда.

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