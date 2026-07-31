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Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

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Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков, който беше намерен обгорен след умишлен пожар в дома си. По случая се работи активно, съобщи пред журналисти в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев, но отказа подробности.

Към момента няма данни за касателство на Симона Пейчева по случая, поясни той.

"Когато се работи оперативно, изнасянето на информация много често е във вреда на разследването, не очаквайте от мен да го правя. Надявам се скоро да могат да се оповестят обстоятелства", заяви министър Демерджиев.

Разследването се води за предумишлено убийство, след като първоначалните експертизи показаха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено.

Според източници близки до разследването 56-годишния бизнесмен е прекарал последните си часове в луксозен ресторант в квартал "Бояна" където имал среща с известна българска гимнастичка. Тръгнал си сам като бил закаран в Банкя от приятели, които го оставили в близост до дома му. Вероятно убиецът е изучавал навиците на бизнесмена, тъй като през уикенда в къщата не е имало домакин, в този момент Янков не е използвал и охрана.

#убийство в Банкя #Иван Демерджиев #Симона Пейчева #вътрешен министър

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