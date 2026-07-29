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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка по разследването за ВиК - Бургас

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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка по разследването за ВиК - Бургас
Снимка: БТА/Архив
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Временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура във връзка с публично изнесената информация, съдържаща данни за забавяне при движението на изпратеното по компетентност от Софийската градска прокуратура на Окръжна прокуратура – Бургас досъдебно производство, свързано с дейността на ВиК - Бургас. Това съобщиха от прокуратурата.

При установяване на нарушения временно изпълняващият функциите на главен прокурор ще упражни в пълен обем предоставените му от закона правомощия за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния магистрат и/или административен ръководител, посочиха още от прокуратурата.

Те обясниха, че Ваня Стефанова вече е показала, че при наличие на законови основания няма да се поколебае да инициира реализирането на най-тежката дисциплинарна отговорност спрямо всеки магистрат, чието поведение е несъвместимо с изискванията на закона и професионалната етика.

Настоящото ръководство на прокуратурата не разполага с правомощия и не си е позволявало да оказва каквато и да е форма на пряко или косвено въздействие или намеса в работата на наблюдаващи прокурори по образувани досъдебни производства и проверки.

Всеки прокурор упражнява правомощията си самостоятелно, въз основа на събраните по делото доказателства, закона и вътрешното си убеждение и носи отговорност за своите действия и решения, посочиха от прокуратурата.

Досъдебното производство, свързано с дейността на ВиК - Бургас, е изпратено на 16 юли на Окръжна прокуратура - Бургас, след като Софийска градска прокуратурата не е установила данни за престъпления от нейната компетентност, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата по-рано днес.

Прокурори от Окръжна прокуратура - Бургас са си направили самоотвод по досъдебното производство, свързано с дейността на ВиК - Бургас, съобщиха от Апелативната прокуратура в града.

#ВиК - Бургас #главния прокурор #проверка

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