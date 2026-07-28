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Две години и половина след насилието: 7-годишният Адриян даде показания в синя стая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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7-годишният Адриян даде показания в синя стая по делото за насилието в Пловдив

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Две години и половина след насилието върху малкия Адриян в Пловдив, момчето даде показания по делото. Днес детето е разпитано в синя стая, където е разказало как пастрокът му го е малтретирал. Именно Николай Чернев остана единствен обвиняем по делото, след като заради процесуални нарушения то беше върнато в начална фаза, а майката на детето сключи споразумение с прокуратурата.

Повече от два часа 7-годишният Адриян е давал показания в защитената среда на синята стая. Разпитът на детето е преминал предимно под формата на игра и според прокуратурата потвърждава първоначалното обвинение.

Пламен Пантов, прокурор: "Детайли на този етап не искам да изнасям, разберете, касае се за престъпление извършено срещу малолетно дете, чувствителна информация, която не считам, че трябва да бъде разгласяване в момента, предстои да се изслушат вещите лица по първоначално изготвените експертизи и чак тогава ще се прецени необходимостта от изготвяне на допълнителни предписания."

Адвокатите на всички страни по делото също са присъствали на разпита на детето.

Йордан Давчев, адвокат на подсъдимия: "Общо взето не даде много информация детето, защото няма спомени, минало е време. Тъй като делото е обществено значимо, Пловдивският съд обикновено в тези случаи действа предпазливо."

За този ключов свидетелски разказ, Адриян се прибра от чужбина, където живее с баща си и все още се възстановява от травмите си.

Денислав Алексиев, баща на Адриян: "Предстоят още поне две операции на главичката му и съответно има още поне година, ако ли не и повече с травма-терапевти и психолози, с които да работи. С майката се вижда контролирано - в парк, на детска площадка или на сладкарница, но за момента нещата вървят гладко, без проблем."

Съдът и днес не уважи искането за по – лека мярка на обвиняемия Петър Чернев, въпреки че задържан под стража вече повече от 2 г.

#малкият Адриян #разпитан #Пловдивски съд #Синя стая #насилие

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