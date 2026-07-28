Радев за американските самолети: Не се ангажира със срок за разполагането им в „Безмер“

Премиерът Румен Радев не се ангажира със срок за пристигането на американските самолети - цистерни у нас. Той коментира и поредното предупреждение от Иран, както и темата за отпадането на визите за Съединените щати. Кога американските самолети ще пристигнат в България засега остава неясно. Според министър-председателя цялата необходима организация за разполагането им е вече е направена.

Румен Радев, министър - председател: „Едно нещо само може би вече ви прави впечатление, че ако не бяхме ние, нашето правителство, в момента на летище София щяха да бъдат разположени и да продължават да стоят 15 самолета цистерни и така до октомври. Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото и то в много, много по-малко количество от 15.“

Премиерът коментира още, че правителството приема вчерашното предупреждение от Иран към България толкова сериозно колкото и първото след пристигането на предишните 15 самолета.

Румен Радев, министър - председател: „С Иран ние имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие, на приятелство, мога да кажа. Така че държавното ръководство на Иран разбира много добре, че тези самолети, които са разположени на наша територия, които ще бъдат разположени, не са в никакъв случай за бойни мисии. И аз не очаквам, че ние ще имаме реално влошаване на отношенията.“

Радев не отчете като грешка това, че обвърза предишния престой на американските самолети у нас с настояването си пред президента Тръмп за отпадане на визите за българските граждани.

Румен Радев, министър - председател: „Не, не е грешка. Ние ще продължим да работим в тази насока и аз съм уверен, че в скоро време ще намерим необходимото решение.“

За целта са предприети всички необходими действия, уточни министър председателят.

По темата работиха: Ирина Цонева, Милена Кирова