„Продължаваме Промяната“: Минимална заплата щеше да е 690,44 евро, ако формулата не беше отменена от управляващите

Излязоха данните на НСИ за средната работна заплата за второто тримесечие. Ако мнозинството на Румен Радев не беше отменило формулата за минимална работна заплата, бизнесът и българските граждани вече щяха да знаят, че минималната работна заплата за 2027 година щеше да бъде 690,44 евро, посочват от „Продължаваме Промяната“.

Междувременно чакаме правителството да реши каква ще е новата формула за минимална работна заплата. Надяваме се, че тя няма да ощети работещите и минималната заплата ще бъде поне 690,44 евро.

При спазване на съществуващия колективен трудов договор заплатите на учителите през 2027 г. трябва да се увеличат с 11,4% до 1 726 евро. Наслушахме се на обяснения за наследството и оправдания защо бюджет 2026 замразява доходите, но предвижда 1,7 милиарда неразписани капиталови разходи и 1,5 милиарда увеличени разходи за издръжка.

Силно се надявамe бюджет 2027 да не повтори същата формула на „капково напояване“ за хората и водопад от евро за приближените до властта.