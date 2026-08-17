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Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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След като през юни изплати предсрочно 6,94 млрд. евро от заема на стойност 52,3 млрд. евро към еврозоната, Гърция планира до края на 2026 г. да изплати предсрочно дълг на обща стойност от 13 млрд. евро, съобщи АНА-МПА.

Според представители на гръцкото Министерство на икономиката и финансите от предсрочното погасяване на този дълг страната ще спести през следващите 7 години над 2 млрд. евро.

Целта е до края на годината равнището на дълга на Гърция да спадне под този на Италия да се понижи до 137 процента от брутния вътрешен продукт.

От 2019 до 2025 г. Гърция е погасила предсрочно общо около 36 млрд. евро.

Очаква се предсрочното изплащане на задълженията към еврозоната да продължи и пред следващите години и този дълг да бъде погасен до 2031 г., а не до 2041 г., както беше планирано.

Според германската рейтингова агенция Scope Ratings гръцкият дълг ще спадне до 107 процента от БВП до 2031 г., т.е. на равнища, по-ниски не само от Италия, но и от Франция и Белгия, и ще се доближи до средното за еврозоната.

#предсрочно погасяване на дълг #Гърция #външен дълг

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