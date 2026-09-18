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Гърция дава до 10 000 евро на семейства, пожелали да се заселят в гранични райони

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Гръцката държава ще предоставя финансова помощ в размер до 10 000 евро на семейства, решили да се преместят в гранични райони от територията на страната. През октомври ще заработи специална платформа, в която ще се подават молби за премествания, съобщава електронното издание на гръцкия вестник „Имерисия“. Платформата е част от цялостна инициатива за предоставяне на стимули с цел демографско развитие и подкрепа на граничните райони.

Пред телевизия "Антена" министърът на социалната кохезия и семейството Домна Михаилиду заяви, че започнала от граничещата с България и Турция област Еврос, програмата за демографско развитие се разширява.

„През октомври отваряме платформата и ще даваме до 10 000 евро за преместването на семейства в погранични райони“, заяви Михаилиду в интервю за телевизия „Антена“.

Инициативата е насочена и към гръцки граждани, които сега живеят в чужбина и желаят да се върнат в родината си.

За остров Кастелоризо в Егейско море, в близост до крайбрежието на Турция, например желаещите да се заселят получават годишна финансова помощ в размер на 5000 евро. За всяко дете семействата ще получават допълнително по 1000 евро. Предвижда се изграждането на детска градина и училище, а за най-търсените специалисти като лекарите ще има и допълнителни стимули, допълва изданието.

#10 000 евро #Гърция #семейства #гранични райони

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