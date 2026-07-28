На 91 години почина академик Васил Казанджиев

На 91-годишна възраст почина академик Васил Казанджиев – едно от най-ярките имена на съвременната българска класическа музика. Васил Казанджиев е изтъкнат композитор, диригент и педагог, оставил трайна следа в българската музикална култура. Първата си композиция създава едва на 10-годишна възраст. Завършва Държавната консерватория с две специалности – композиция при Панчо Владигеров и дирижиране при Влади Симеонов.

Снимка: Софийска филхармония

Професионалният му път започва като диригент в Софийската опера. По-късно основава камерния ансамбъл „Софийски солисти“, който се превръща в един от най-авторитетните български състави. Бил е и главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио.

Казанджиев е автор на музиката към редица емблематични български филми, сред които „Вълчицата“, „Боянският майстор“, „Шибил“ и „Татул“. През 2009 г. е избран за академик на Българската академия на науките. С кончината на Васил Казанджиев България губи един от своите най-значими музикални творци.

Поклон пред светлата му памет!