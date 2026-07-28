Три месеца преди вота: Правната комисия прие на второ четене промените в изборния кодекс

Правната комисия прие промени в начина на гласуване 3 месеца преди президентските избори. На второ четене депутатите решиха да гласуваме само с машина в секциите с над 300 избиратели. Кои са спорните точки и какво още приеха народните предсативетил? Трябва ли да гласуваме на сегашните машини или са нужни нови - около това се оформи дебатът в правната комисия. Според ДПС сегашните устройства са компрометирани и предлагат алтернатива.

Хамид Хамид, ДПС: „Предлагаме машини и технология, която е доказала своята надеждност години назад в САЩ. Спестяват дефектите и неудобствата от използването на компрометираните консервни кутии на Мадуро, което служат за кражба и манипулиране на вот.“

Предложението не срещна подкрепа с мотивите, че няма достатъчно време за качествен анализ доколко такъв тип машини са подходящи.

Янка Тянкова, „Прогресивна България": „Внедряването на нови устройства за изборите изисква общ преглед на целия Изборен кодекс." Рая Назарян, ГЕРБ-СДС: „Трябва да се направи широка дискусия с участието на специалисти, да се видят видовете машини, да се направи финансова обосновка за това колко ще струват."

Депутатите не приеха и предложението на „Продължаваме промяната“ да гласуваме с хартия в секциите с под 100 избиратели.

Велислав Величков, „Продължаваме промяната”: „Тези гласувания се осъществяват в най-висок процент контролирания и купен вот. В тези секции се намират доста често и най-високия процент невалидни бюлетини." Янка Тянкова, „Прогресивна България": „Няма налични достатъчно свободни машини, за да обезпечат гласуването в секциите под 300 избиратели. Прекалено голям е риска да правим такива законодателни промени в последния момент и то на крак.“

Промените предвиждат по-строги правила за социалните мрежи и личните блогове - да се третират като медии, за да се забрани агитацията там. Предложението срещна съпротива.

Надежда Йорданова, „Демократична България": „Това е неприемливо и е в тежък конфликт с правото на свободно изразяване на мнението съгласно член 39 от Конституцията."

Отпада избирателен район „Чужбина", както и органичението за секции в страните извън ЕС. Управляващите оттеглиха предложението си и МВР да отговаря за сертифицирането на софтуера на машините.