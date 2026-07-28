Университатя Крайова не може да осигури безопасността на феновете на Левски с билети за домакинските сектори

Съперникът на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, Университатя Крайова, разпространи прес-съобщение според което билетите закупени от български фенове ще бъдат анулирани, а парите върнати по банков път.

Прес-съобщението на румънския клуб не отговаря на два важни въпроса. Първо, какво става с билетите купени преди миналия петък, откогато беше въведено изискването да се дават лични данни – ЕГН и номер на лична карта. И второ – дали това решение на румънския клуб не противоречи на санкцията, наложена на Левски, според която, заради расистките прояви на някои "сини" фенове на мача с Баня Лука, клубът Левски има забрана за продаване на билети за гостуващия сектор на мача с Крайова – което не е забрана за присъствие на каквито и да е българи на мача. Представители на румънския клуб отказаха по-нататъшни разяснения.

"Искаме да предупредим нашите фенове, знаете разпоредбите на УЕФА. Не искаме да ги нарушаваме, защото това ще доведе до допълнителни санкции. Феновете ще липсват, но надявам се да ни стискат палци от България", заяви изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров при заминаването на отбора на летище "София".

Очевидно клубът Левски, поставен в неудобно положение заради провиненията на част от своите фенове, не желае по-нататъшно обтягане на отношенията и е принуден да се съобрази с позицията на Университатя Крайова.

Въпреки че румънският клуб, с мотив "не можем да гарантираме сигурността им", разширява наказанието на УЕФА и заявява, че няма да пусне никакви българи на стадиона освен официалните лица.

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