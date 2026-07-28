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Август идва с горещини до 43 градуса и температури над...
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Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч.
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12:25, 28.07.2026
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12:07, 28.07.2026
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11:22, 28.07.2026
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