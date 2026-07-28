Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)

Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Тялото на Янков беше открито след пожар в дома му.

По случая се работи по всички възможни версии, включително умишлено убийство. Сигналът е бил подаден в пожарната на 27 юли минути след 4.00 часа сутринта. До момента няма официална информация дали по тялото са открити следи от насилие преди избухването на пожара.

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза и назначените криминалистични изследвания, които трябва да установят точната причина за смъртта и дали огънят е бил използван за прикриване на престъпление. Янков е развивал дългогодишен бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

снимки: Дарина Ангелова, БНТ