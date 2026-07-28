Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим

Даниел Боримиров се надява Левски да запази своето предимство срещу Университатя Крайова във втория кръг от квалификациите на Шампионската лига. „Сините“ гостуват на румънците утре (сряда) във втория мач, а като спечелиха преди седмица на свой терен с 1:0 в първата среща. Изпълнителният директор на тима от „Герена“ отбеляза, че се отива с нагласата за класиране в следващата фаза от пресявките в турнира на богатите.

На летището в столицата Боримиров отбеляза, че съперникът на столичани е доста сериозен и трябва да са компактни.

"Отиваме с нагласата за победа и класиране за следващата фаза. Съперникът ни е доста сериозен. В последния мач от тяхното първенство дадоха почивка на титулярите. Ще подходят сериозно към нашия мач. Ще стане интересен двубой и дано сме крайни победители. Имаме предимство, дано го запазим и след утрешния мач. Трябва да сме компактни, треньорът познава най-добре противника и ще даде правилни указания. Играчите трябва да изпълнят това, което им е казано. Работихме доста години, за да достигнем тази цел. Искаме да предупредим нашите фенове, знаете разпоредбите на УЕФА. Не искаме да ги нарушаваме, защото това ще доведе до допълнителни санкции. Феновете ще липсват, но надявам се да ни стискат палци от България”, започна той.

Един от ръководителите на столичани не пожела да коментира подробности около селекцията на отбора.

"Трансферният период е до месец септември, възможно е да има изходящи или входящи трансфери. Към момента няма оферти към наши играчи. Евентуалното участие в евротурнирите до нова година придава още по-голяма стойност и напрежение", заяви Боримиров.