Иван Шишков: Решенията за пътната безопасност трябва да се вземат от експерти, а не с политически декларации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира в студиото на "Денят започва" актуални политически и инфраструктурни теми – от президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност, през незаконното строителство и реформите в пътния сектор, до бъдещето на Националната детска болница и промените в законодателството за ски зоните.

Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящият момент:

"Ще се вземе решение, ще бъде обявено и всички ще го разберем. Мисля, че специално за такъв тип теми, които се коментират в политическото пространство, непрекъснато някой предлага нещо, а след това се оказва, че то вече не е актуално. "Прогресивна България" има малко по-различен стил и на управление, и на вземане на решения. Взима се трайно решение, обявява се и след това се прави съответното политическо действие. Съвсем скоро всички ще разберете."

По думите му фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с натрупаните проблеми:

"Имаме толкова много проблеми, които всички виждате като наследство, и решения, които трябва да се взимат мигновено. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Бих казал – от икономическо блато, но не само икономическо. Наследството е тежко и заради липсата на проекти и перспектива."

По отношение на пътната безопасност след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата:

"Най-важното, което трябва да се каже, е, че имаме наредба за мантинелите, съгласно която в определен срок те трябва да бъдат подменяни с мантинели от по-висок клас. Разбира се, няма панацея. Няма 100-процентово решение, когато тежкотоварен автомобил навлезе почти под прав ъгъл в насрещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации."

Във връзка с катастрофата с автобуса на бул. "Цариградско шосе" вчера Шишков заяви, че случаят показва необходимостта от задълбочен експертен анализ, а не от прибързани заключения:

"Първият удар е бил в бетонното заграждение още преди автобусът да премине през мантинелата. Именно това показва и отрицателния ефект на бетонните прегради при определени ситуации. От друга страна, те задържаха автобуса и си представете какво щеше да стане, ако ги нямаше. Затова казвам – бетонните съоръжения се поставят на мостове и на места, където не трябва превозното средство да падне. Нека експертите анализират кога трябва да има мантинели и кога бетонни системи. В Европа се използват и двата вида обезопасяване, но със сигурност има ясни принципи, а не лобита."

Министърът коментира и реформите в пътния сектор, като подчерта, че обществените поръчки вече се изпълняват по различен модел:

"Част от обществените поръчки сме спрели, когато това е било възможно, без да се пречи на поддръжката на пътищата. Други не могат да бъдат спрени юридически, защото са били в много напреднала фаза. Ние ще работим с тези фирми, които искат да работят, но по съвсем различен начин. Започваме с реално проектиране на магистралите, защото има трасета, които никога не са били проектирани, а са били възлагани за строителство."

По темата за незаконното строителство министърът заяви, че проблемът вече е придобил мащабите на национална епидемия и коментира конкретно ситуацията във Варна:

"Незаконното строителство през последните години буквално придоби мащабите на епидемия. Не сме отказвали помощ на Община Варна. Напротив – направихме паралелна проверка, която показва, че издаването на удостоверения за търпимост е било политика, а не единични случаи. Само в периода 2023-2026 г. са издадени около 230 удостоверения за сгради без подробен устройствен план. Това е огромен труд на ДНСК и РДНСК – Варна и е нашият начин да бъдем партньори в борбата срещу незаконното строителство."

По думите му държавата вече предприема кадрови промени там, където има съмнения за участие в подобни практики:

"Хората, които назначаваме, трябва да бъдат професионалисти, но и да не са участвали в схемите, които доведоха до това наследство. Навсякъде, където има доказателства, че администрацията е работила в полза на разпадането на държавността, тези хора ще бъдат подменени."

Шишков коментира и казуса с лифта на Мальовица, като подчерта, че проблемът произтича от несъвършенства в законодателството:

"15 години Законът за горите и Законът за туризма не даваха възможност лифтовете да бъдат подменяни законно. Това, което правим сега, е да променим тези закони. До две-три седмици ще бъдем готови с измененията, така че всички ски курорти да могат законно да модернизират съоръженията си. Не решаваме един конкретен проблем, а създаваме трайна нормативна уредба за всички."

По отношение на Националната детска болница министърът отхвърли твърденията, че проектът отпада заради липсата на средства в бюджета:

"Това е поредната лъжа на опозицията. Първо трябва да има проект, а след това в бюджета ще се появят големите средства за строителството. Не можем да кажем колко ще струва една болница, без да имаме проект. Същото беше и с Околовръстния път на София – намерихме процедурите на практика в изходна позиция. Работим и по двата проекта."

Министърът защити и избраното място за бъдещата Национална детска болница:

"Много по-логично е, когато изграждаш национален обект с изцяло нови технологии и изисквания, да построиш нова съвременна болница, а не да се опитваш да вместиш всичко в стара сграда. Мястото е избрано така, че с бъдещото Околовръстно шосе да има добър достъп до болницата. Това е национален обект, а не градска болница. Убеден съм, че ще продължим и ще завършим проекта за Националната детска болница.“

Иван Шишков заяви още, че правителството ще продължи да работи по всички започнати инфраструктурни проекти, като акцентът остава върху професионалните решения, законността и дългосрочното развитие на страната.

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