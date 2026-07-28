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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Тръмп: Вашингтон и Техеран водят "много приятелски преговори"

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Президентът на САЩ ще разговаря с израелския премиер Нетаняху и с украинския президент Зеленски

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Техеран водят "много приятелски преговори".

"Мисля, че има шанс нещо да се случи", каза още Тръмп, но предупреди, че ударите ще бъдат подновени ако диалогът се провали. Иран категорично отрече да води директни преговори със САЩ. През последните дни двете страни не са си разменяли удари.

Днес във Вашингтон Доналд Тръмп ще разговаря с израелския премиер Бенямин Нетаняху за ситуацията в Близкия изток и с украинския президент Володимир Зеленски за възможностите за край на войната в Украйна.

#нарушеното примирие #преговори между САЩ и Иран #САЩ - Иран #Доналд Тръмп

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