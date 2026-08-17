БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само един от задържаните от неонацистката организация...
Чете се за: 01:55 мин.
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за...
Чете се за: 02:02 мин.
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда...
Чете се за: 02:30 мин.
Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите...
Чете се за: 05:47 мин.
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите?

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двете антидрон системи от американската компания "Аксон" вече са в България, съобщиха за БНТ от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система.

Антидрон системите, които са на въоръжение в Сухопътните войски, дават възможност освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочестотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона.

За първи път разработената от българска компания антидрон система бе показана на полигона "Корен" по време на учението „Ответен удар“ в началото на лятото.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Системата разполага с радиочестотен детектор, радиочестотен смутител. Разполага с електрооптични сензори или камери. Същата разполага и с подвижни смутители, или така наречените електронни пушки, и има възможността към нея да бъде интегриран активен радар."

Радарът или радиочестотният детектор могат да проследяват безброй цели, които се визуализират на лаптоп, а специален софтуер определя техния вид и скорост на движение. Така операторът може да прецени как да бъде поразена целта: единият начин е чрез комбинация от блокиране на честотата, което нарушава дистанционното управление.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Говорим за кинетично въздействие. Т.е. те въздействат само със смущения, а би трябвало да има възможността в даден момент да се интегрират и с различни видове оръжейни системи, било то ракета, оръдие, било то картечници или каквото и да е, което наричаме кинетично въздействие.“

Сухопътните войски вече правят разчети колко антидрон системи са нужни за защита на отделните формирования и военни обекти.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „В пълния спектър от задачи, които би изпълнило едно формирование, като механизирана бригада, ще ни трябват поне 10 системи.“

Между 4 и 6 души са нужни, за да оперират с антидрон системата. За целта обаче са нужни поне няколко месеца за обучение.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Защото докато не се придобие опитът да се разрешават различни тактически сценарии, различни казуси, които се случват на различни типове местност, той, колкото и добре да е запознат от производителя и обучен, няма необходимия опит, за да я експлоатира в пълен профил, в пълна степен.“

В Сухопътните войски продължава и процесът по внедряване на ударни, баражиращи дронове и по-малки дронове-камикадзе.

#генерал-майор Деян Дешков #антидрон системи #сухопътни войски

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
2
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
4
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20
5
Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
6
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Общество

Как се съхраняват картините в "Квадрат 500"?
Как се съхраняват картините в "Квадрат 500"?
Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами? Клониране на телефони и глас: Как да се предпазим от новите измами?
Чете се за: 05:12 мин.
Как пчелите се справят с горещините и как пчеларите могат да им помогнат? Как пчелите се справят с горещините и как пчеларите могат да им помогнат?
Чете се за: 03:30 мин.
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Чете се за: 01:45 мин.
Шофьор блъсна велосипедист и избяга от мястото на произшествието в Чепеларе Шофьор блъсна велосипедист и избяга от мястото на произшествието в Чепеларе
Чете се за: 01:12 мин.
Шофьор на влекач с ремарке е задържан заради опит за подкуп на полицейски служители на АМ „Тракия“ Шофьор на влекач с ремарке е задържан заради опит за подкуп на полицейски служители на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Заради ниското ниво на Дунав: Доброволци ще търсят находки по...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Радикализация на деца през социалните мрежи: Как Норвегия се справя...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ