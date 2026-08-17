Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите?

Двете антидрон системи от американската компания "Аксон" вече са в България, съобщиха за БНТ от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система.

Антидрон системите, които са на въоръжение в Сухопътните войски, дават възможност освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочестотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона.

За първи път разработената от българска компания антидрон система бе показана на полигона "Корен" по време на учението „Ответен удар“ в началото на лятото.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Системата разполага с радиочестотен детектор, радиочестотен смутител. Разполага с електрооптични сензори или камери. Същата разполага и с подвижни смутители, или така наречените електронни пушки, и има възможността към нея да бъде интегриран активен радар."

Радарът или радиочестотният детектор могат да проследяват безброй цели, които се визуализират на лаптоп, а специален софтуер определя техния вид и скорост на движение. Така операторът може да прецени как да бъде поразена целта: единият начин е чрез комбинация от блокиране на честотата, което нарушава дистанционното управление.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Говорим за кинетично въздействие. Т.е. те въздействат само със смущения, а би трябвало да има възможността в даден момент да се интегрират и с различни видове оръжейни системи, било то ракета, оръдие, било то картечници или каквото и да е, което наричаме кинетично въздействие.“

Сухопътните войски вече правят разчети колко антидрон системи са нужни за защита на отделните формирования и военни обекти.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „В пълния спектър от задачи, които би изпълнило едно формирование, като механизирана бригада, ще ни трябват поне 10 системи.“

Между 4 и 6 души са нужни, за да оперират с антидрон системата. За целта обаче са нужни поне няколко месеца за обучение.

генерал-майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: „Защото докато не се придобие опитът да се разрешават различни тактически сценарии, различни казуси, които се случват на различни типове местност, той, колкото и добре да е запознат от производителя и обучен, няма необходимия опит, за да я експлоатира в пълен профил, в пълна степен.“

В Сухопътните войски продължава и процесът по внедряване на ударни, баражиращи дронове и по-малки дронове-камикадзе.