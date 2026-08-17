Само един от задържаните от неонацистката организация „Кръв и чест“ остава в ареста

Един от тримата обвиняеми за участие в пловдивския клон на неонацистката организация „Кръв и чест“ остава в ареста. Това реши съдът, който прие, че има достатъчно доказателства за участието му в престъплението.

42-годишният Ивайло Стоянов Колев остава с най-тежката мярка – задържане под стража. Според съдията по делото има доказателства, че той е извършил престъплението.

39-годишният Ивелин Велев бе пуснат с по-лека мярка – парична гаранция от 1000 евро. Съдът е приел, че има доказателства за участието му като помагач.

18-годишният му син Теодор Велев, който беше задържан преди дни за нападението над непалски граждани, е освободен без мярка за неотклонение. За него съдът е преценил, че няма достатъчно доказателства да е участвал като помагач, а просто е бил член на организацията.

Тримата бяха привлечени като обвиняеми след акция на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. При претърсванията в частен клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики, нацистки надписи и литература с неонацистка идеология.

От прокуратурата уточниха, че няма данни младежите от Младежкия хълм да са искали да се присъединят към организацията или да са посещавали клуба.







