Пожарите в Европа: Изпепелени са територии с безпрецедентни размери

Пожарът във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронд ситуацията остава критична.

Това заяви френският президент Еманюел Макрон след като посетите пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почит на загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо.

Местните власти предупредиха, че хората трябва да се подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Този пожар е с безпрецедентни размери – 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия, без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронд. Новините в Ланд са добри – пламъците са овладени, но борбата с огъня продължава. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни в Жиронд."

снимки: БТА