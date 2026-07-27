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Надпревара с времето: Пожарите във Франция и Испания не стихват

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Над 320 хиляди евакуирани във Франция

надпревара времето пожарите франция испания стихват
Снимка: БТА
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Пета нощ борба с огъня във Франция. Евакуираните са над 320 хиляди души, а изпепелените площи вече са четири пъти, колкото територията на Париж. Близо 90 огнеборци са ранени в битката с пламъците. В Испания - властите разрешиха на част от 60-те хиляди евакуирани да се върнат по домовете си в райони западно от Мадрид. Очакваните високи температури не дават повод за оптимизъм.

Давид срещу Голиат - така френските пожарникари описват неравната битка с огнената стихия в югозападна Франция. Слаб дъжд им даде глътка въздух.

Филип дьо Гонвил, кмет на Леж-Кап-Фере: "През нощта паднаха няколко капки дъжд, но успокояването е временно. Метеорологичните условия остават неблагоприятни - сух въздух, вятър и температури над 35 градуса. Всичко това е предпоставка за ново разгаряне на пожарите. Затова призивът е хората да не се връщат."

Отменени са детските лагери и почивките за хора с увреждания в департамента Жиронд, не се допускат туристи. С приближаването на пожара към Бордо все повече са блокираните пътища.

"Тук е твърде опасно. Не можете да преминете."

Предградията на Бордо са в постоянна готовност за евакуация.

"Започнахме да събираме багаж още преди да ни предупредят. Чакаме финални инструкции, а дотогава - ето ни тук."

Заради евакуацията 13 хиляди компании са преустановили дейността си.

"Дойдох да взема компютъра си. През него правим всички плащания."

Президентът Еманюел Макрон свика кризисно заседание на кабинета. Правителството е договорило застрахователите да удължат сроковете за исканията за обезщетения за бизнеса, както и да покрият разходите на гражданите, принудени да напуснат домовете си, независимо дали са претърпели щети.

Ролан Лескюр, министър на икономиката на Франция: "Всички са напълно мобилизирани в отговор на екологичната и социалната катастрофа. Това е тежък икономически удар за регион, който изобщо не се нуждаеше от това.“

Макар и стабилизирана, ситуацията във Франция е далеч от овладяване. Причината - опасно метеорологично явление, което се придвижва бързо и хаотично.

Лоран Нюнес, министър-председател на Франция: "В Жиронд сме изправени пред напълно безпрецедентен феномен - пожарът предизвика облак, който създава мълнии, които бълват нажежен материал на големи разстояния и височина."

В Испания - заради очакваните горещини, ситуацията във Валенсия остава усложнена. Премиерът Педро Санчес посети днес координационен център в Кастелон.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Това е климатично бедствие. Устойчивото повишение на температурите всяка година са причината за мащаба и тежестта на пожарите."

Ако се потвърдят данните за изпепелените площи, пожарът в другата критична точка край Мадрид може да се окаже най-големият, откакто се води официална статистика.

Снимки: БТА

#огнен ад в Европа #Испания #пожари #Франция

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