Пожарите в Испания и Франция: Стотици хиляди са евакуирани, огънят не е овладян

Пожарникарите във Франция и Испания продължават борбата с горските пожари в близост до Бордо и Мадрид. Засега огънят все още не може да бъде овладян.

Пожарите доведоха до евакуацията на над 330 хиляди души от домовете им. По-голямата част от тях са във Франция, където огънят е опасно близо до покрайнините на Бордо.

Френският президент Еманюел Макрон свиква извънредно заседание на кабинета за днес сутринта. В разговор с координаторите на спасителните операции снощи испанският премиер Педро Санчес предупреди, че предстоят "трудни часове".

Други страни от Европейския съюз се притекоха на помощ на Франция и Испания и изпратиха самолети, пожарни екипи и превозни средства.