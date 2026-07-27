Пожарите в Западна Европа не стихват: Огнен облак заплашва френския град Бордо (СНИМКИ)

Пожарникарите във Франция и Испания продължават борбата с горските пожари в близост до Бордо и Мадрид. Евакуираните са вече на 330 000. По-голямата част от тях са във Франция, където огънят е опасно близо до покрайнините на Бордо, но засега не се налага евакуация на самия град.

"Пирокумулонимбус" – огнен облак със собствен климат, който изсмуква въздуха и се завихря като силен речен поток преминаващ през падина – пред това метеорологично явление са изправени пожарникарите във френския департамент Жиронд. Облакът се движи хаотично и с висока скорост към Бордо, което наложи евакуацията през нощта на още 50 000 души от прочутия винен регион. Засега не се налага евакуация в 850-хилядния град.

Лоран Нунес, министър на вътрешните работи на Франция: "Ситуацията остава изключително неблагоприятна. Изгорялата площ досега е 42 000 хектара. Броят на евакуираните от началото на това бедствие е 220 000 души. Мобилизирани са 2500 пожарникари, заедно с 1500 военни, почти 1200 полицаи и жандармеристи и 450 доброволци."

Фронтът на пожара се променя непрекъснато, а битката на огнеборците е сравнявана с тази на Давид срещу Голиат. За да бъде потушен огненият облак трябват 2 - 3 дни силен дъжд или той да бъде насочен над морето, където от само себе си да се разкъса. Страдат не само хората. Сърни търсят спасение от пламъците в луд бяг. По-дребните животни са късметлии, ако пожарникарите ги намерят навреме.

И ситуацията в Испания остава сложна. Евакуирани са над 90 000 души от района на Мадрид и Авила и още около 15 000 от района на Валенсия. Испанският премиер Педро Санчес ще бъде днес там.

"Скъпа, виж какво е тук. Не мога да понеса гледката" – това съобщение изпраща мъж от изцяло евакуираното градче Навас дел Рей, близо до Мадрид на жена си.

"Не знам къде ще отидем. Всичко гори."

Хората загубили имуществото си имат и по-големи страхове.

Мария Серано: "Повече от всичко ме плаши, че се губи самата природа. Материалните щети са едно, но те могат да бъдат поправени."

Изгорялата площ вече е 77 000 хектара. Пожарът е най-големият в историята на Испания. Крал Фелипе VI, който посети евакуационен център в покрайнините на Мадрид, заяви, че щетите от пожарите за природното богатство на Испания са "неизмерими."

снимки: БТА