Сигнал за незаконно строителство: Изграждат лифт в района на Мальовица

За още едно незаконно строителство съобщи днес регионалният министър Иван Шишков - според него в района на Мальовица се изгражда лифт въпреки забрана за строеж. От фирмата инвеститор отрекоха да работят в нарушение на закона.

По думите на Шишков в последните дни на служебното правителство е било издадено разрешение за изграждането на четириседалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. Шишков заяви още, че при встъпването в длъжност на редовното правителство разрешението е отменено, но въпреки това на Мальовица продължавало да се строи.

От фирмата инвеститор заявиха, че модернизацията на лифта до Мальовица е с всички законни разрешителни. И разясняват, че старият влек е бил в окаяно състояние и опасен за хората. Затова идеята за модернизация на съществуващото ски съоръжение предвижда нов четириседалков лифт с капацитет от 1520 души на час.

От ски зона "Мальовица" разпространиха позиция, в която посочват, че инвестиционният проект е одобрен от община Самоков и е издадено разрешение за строеж.