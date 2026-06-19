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Сигнал за незаконно строителство: Изграждат лифт в района на Мальовица

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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сигнал незаконно строителство изграждат лифт района bdquoмальовицаldquo
Снимка: БТА
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За още едно незаконно строителство съобщи днес регионалният министър Иван Шишков - според него в района на Мальовица се изгражда лифт въпреки забрана за строеж. От фирмата инвеститор отрекоха да работят в нарушение на закона.

По думите на Шишков в последните дни на служебното правителство е било издадено разрешение за изграждането на четириседалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. Шишков заяви още, че при встъпването в длъжност на редовното правителство разрешението е отменено, но въпреки това на Мальовица продължавало да се строи.

От фирмата инвеститор заявиха, че модернизацията на лифта до Мальовица е с всички законни разрешителни. И разясняват, че старият влек е бил в окаяно състояние и опасен за хората. Затова идеята за модернизация на съществуващото ски съоръжение предвижда нов четириседалков лифт с капацитет от 1520 души на час.

От ски зона "Мальовица" разпространиха позиция, в която посочват, че инвестиционният проект е одобрен от община Самоков и е издадено разрешение за строеж.

„Инвестиционният проект е одобрен от община Самоков и е издадено разрешение за строеж от РДНСК - Софийска област. Инвестиционното намерение се реализира изцяло в габарита на съществуваща просека, чиито дължина и ширина се запазват напълно. Старият влек в село Говедарци, община Самоков, който превозваше туристи до Мальовица, беше в окаяно състояние и опасен за хората. Новият четириседалков лифт е с капацитет от 1520 души на час."

#района #сигнал #Мальовица #незаконно строителство #лифт

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