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Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Десетки сигнали за мазут от няколко плажа по Южното Черноморие (СНИМКИ)
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Десетки сигнали за мазут по няколко плажа на Южното Черноморие са подадени до Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас. Става въпрос за плажни ивици на юг от Бургас – между Созопол и Царево. В периода от 18.00 ч. вчера до 16.00 ч. днес в екоинспекцията са постъпили общо 21 сигнала. Експерти са извършили проверки на място съвместно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и към съответните общини за незабавно организиране на почистването на плажните ивици. За всеки отделен случай са изпратени писма и до Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел предприемане на действия в рамките на нейната компетентност и установяване на източника на замърсяването.

От РИОСВ – Бургас съобщиха, че ще извършат последващи проверки, за да установят дали предписанията са изпълнени и плажните ивици са почистени.

Снимки: БНТ

#мазут #Южно Черноморие #сигнали

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