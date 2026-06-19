Как България да поддържа строга фискална политика?

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за висока фискална дисциплина. Тя присъства на редовната среща на групата на Фонда и на Световната банка във Варна, дни след Г-7. Във форума участваха финансовият министър Гълъб Донев и гуверньорът на БНБ Димитър Радев.

Съветът на Георгиева на въпрос да харчим или да инвестираме е да не харчим пари, които нямаме.