След украинската атака с дронове: „Роснефт“ призна, че не може да изнася петролни продукти

Ситуацията на руския пазар за горива също е сложна заради войната с Украйна. Енергийният гигант "Роснефт" призна, че в момента работи единствено за вътрешния пазар и не изнася горива и други нефтопродукти.

Новината идва след като Украйна атакува с дронове най-голямата рафинерия в района на Москва два пъти в рамките на няколко дни. Целта е да се намали капацитета на руските рафинерии, чиито приходи финансират войната. От "Роснефт" допълват, че на този етап нямат натрупани петролни запаси, тъй като всичко отива на пазара. Въпреки това компанията уточнява, че засега няма опасност от недостиг за руските компании и потребители.