Слънчев уикенд с температури до 33 градуса

Слънчево ще остане в следобедните часове в по-голямата част от страната, но главно в Западна България, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, в София – около 27°, а по Черноморието – между 23 и 25°. Ще духа слаб, а в източните и планинските райони – до умерен североизточен вятър.

И утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, но ще бъде без валежи. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 28 и 33°, в София – около 29°. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево, с максимални температури между 23 и 26°. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е от 19 до 21° по северното крайбрежие и до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще бъде и в планините, но ветровито, с временно силен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 5° на Мусала до 11° на Черни връх.

В неделя температурите ще се повишат още. Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания в източните и планинските райони.

В понеделник вече в цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо, а превалявания се очакват само в планините. Във вторник и сряда предстои слабо и временно понижение на температурите. Очакват се по-интензивни валежи на повече места в страната, в някои райони придружени от гръмотевична дейност. Отново ще има условия и за градушки.