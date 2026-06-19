БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Здравей, лято!
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчев уикенд с температури до 33 градуса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Слънчево ще остане в следобедните часове в по-голямата част от страната, но главно в Западна България, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°, в София – около 27°, а по Черноморието – между 23 и 25°. Ще духа слаб, а в източните и планинските райони – до умерен североизточен вятър.

И утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, но ще бъде без валежи. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 28 и 33°, в София – около 29°. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево, с максимални температури между 23 и 26°. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е от 19 до 21° по северното крайбрежие и до 23° по южното. Вълнението на морето ще бъде слабо.

Слънчево ще бъде и в планините, но ветровито, с временно силен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 5° на Мусала до 11° на Черни връх.

В неделя температурите ще се повишат още. Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания в източните и планинските райони.

В понеделник вече в цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо, а превалявания се очакват само в планините. Във вторник и сряда предстои слабо и временно понижение на температурите. Очакват се по-интензивни валежи на повече места в страната, в някои райони придружени от гръмотевична дейност. Отново ще има условия и за градушки.

#прогноза за врамето #времето днес #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя за Гърция
1
Тапи на АМ "Струма": 40-километрово задръстване по пътя...
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си твоята
2
Джорджа Мелони към Тръмп: Моята популярност не те засяга, гледай си...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
3
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
4
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова
5
Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц....
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота
6
И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала "Алф"
6
Почина актрисата Ан Шедийн, майката на семейството в сериала...

Още от: Времето

Лятото дойде, до 33° днес
Лятото дойде, до 33° днес
Слънчево време през почивните дни Слънчево време през почивните дни
Чете се за: 01:52 мин.
Максимални температури между 23° и 33° в събота Максимални температури между 23° и 33° в събота
Чете се за: 01:40 мин.
Очакват ни много горещи температури до понеделник Очакват ни много горещи температури до понеделник
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица Слънчево време в почти цялата страна в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:15 мин.
Горещата вълна от Европа достига страната през уикенда Горещата вълна от Европа достига страната през уикенда
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Започват преговорите между САЩ и Иран
Започват преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
„Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата „Шест маратона на шест континента“ „Бягай с множествена склероза“ : Финал на инициативата „Шест маратона на шест континента“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Изборен балотаж в село Бата край Поморие Изборен балотаж в село Бата край Поморие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих 14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
С над 1000 химикалки се сдоби Георги Игнатов, участник в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Илхан Кючюк: Дълги години сме били жертва на двойствеността на...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Днес трябва да бъде избран нов главен мюфтия и ново ръководство на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ