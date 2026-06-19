Лудогорец постави начало на подготовката за новия сезон

Лудогорец даде начало на подготовката си за сезон 2026/27, като футболистите на 14-кратния шампион на България се събраха на клубната база в Разград за първите занимания под ръководството на старши треньора Микаел Старе.

Шведският специалист подчерта, че въпреки успехите през изминалата кампания, пред отбора стои ново предизвикателство, което изисква пълна концентрация и още по-високо ниво на представяне.

"За нас е много важно да разберем, че ни предстои нов сезон с нови възможности, въпреки че предходният завърши преди само няколко седмици. Играчите и треньорският щаб трябва да пренесем позитивната енергия, но също така да направим всичко по силите си, за да играем по-добре през този сезон“, заяви Старе.

Наставникът изрази увереност в качествата на настоящия състав, но предупреди, че конкуренцията става все по-сериозна.

"Ние силно вярваме в този състав и в играчите, които са част от него. Лудогорец е клуб победител, това е в гените ни, но трябва да разберем, че първенството е много по-силно в сравнение с предишните години“, добави той.

Разградчани ще останат на клубната си база до 26 юни, където ще протече основната част от предсезонната подготовка.

Новият сезон за Лудогорец започва в средата на юли с домакинство на Локомотив Пловдив в първия кръг на Първа лига. Междувременно българският шампион вече знае и съперника си на европейската сцена. Във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите „орлите“ ще се изправят срещу израелския Апоел Тел Авив в опит да направят първата крачка към груповата фаза на турнира.