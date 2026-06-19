Вето върху санкциите срещу Русия: Реакции на политическите партии в парламента

След като България обяви, че ще наложи вето върху новия пакет санкции срещу Русия, ако руският патриарх Кирил остане в тях, късно снощи премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Европейските лидери подкрепиха дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир. А в българския парламент – остри коментари от част от опозицията след думите на премиера Радев за вето върху санкциите.

Даниел Митов, депутат от ГЕРБ-СДС: „Религиозният авторитет не може да служи за политически имунитет. Като става дума за енергийна сигурност – спор няма. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-влиятелна, не укрепва позициите ни в ЕС. Единствено създава впечатление, че когато Европа се противопоставя на руските инструменти, България е избрала да защитава един от тях.“

Божидар Божанов, депутат от „Демократична България“: „Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз. Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война. България се превръща в Орбанова България.“

Николай Денков, депутат от ПП: „С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори. Лицето, което той защитава, освен с духовния си сан, е известно и с това, че е полковник от руските тайни служби. България, нейното правителство в момента, дава знак на инвеститорите, че тя е несигурна държава по отношение на нейните европейски политики.“