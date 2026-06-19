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Вето върху санкциите срещу Русия: Реакции на политическите партии в парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА
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След като България обяви, че ще наложи вето върху новия пакет санкции срещу Русия, ако руският патриарх Кирил остане в тях, късно снощи премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Европейските лидери подкрепиха дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир. А в българския парламент – остри коментари от част от опозицията след думите на премиера Радев за вето върху санкциите.

Даниел Митов, депутат от ГЕРБ-СДС: „Религиозният авторитет не може да служи за политически имунитет. Като става дума за енергийна сигурност – спор няма. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-влиятелна, не укрепва позициите ни в ЕС. Единствено създава впечатление, че когато Европа се противопоставя на руските инструменти, България е избрала да защитава един от тях.“

Божидар Божанов, депутат от „Демократична България“: „Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз. Не можем да превръщаме в повод за такъв стратегически ход един агент на руските служби, който пропагандира война. България се превръща в Орбанова България.“

Николай Денков, депутат от ПП: „С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските си партньори. Лицето, което той защитава, освен с духовния си сан, е известно и с това, че е полковник от руските тайни служби. България, нейното правителство в момента, дава знак на инвеститорите, че тя е несигурна държава по отношение на нейните европейски политики.“

Цончо Ганев, депутат от ПГ на „Възраждане“: „Когато се борим за финансовото си оцеляване, е важно тези санкции да бъдат премахнати. Радев ще наложи вето заради това, което ни касае икономически, а не само заради руския патриарх Кирил.

#21 пакет санкции срещу Русия # ГЕРБ-СДС #ПП #Цончо Ганев #Божидар Божанов #Даниел Митов #ДБ #възраждане #Николай Денков

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