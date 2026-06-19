МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към нарушителите на пътя

Нулева толерантност към нарушителите на пътя - това обявиха на брифинг и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов и гл. инсп. Лечезар Близнаков от "Пътна полиция".

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Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи главен комисар Любомир Николов. Той даде повече информация във връзка с постигнатите до момента резултати в хода на разпоредената специализирана полицейска операция за санкциониране на рискови водачи и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.