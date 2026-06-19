БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към нарушителите на пътя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Това обявиха на брифинг и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов и гл. инсп. Лечезар Близнаков от "Пътна полиция"

МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към нарушителите на пътя
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нулева толерантност към нарушителите на пътя - това обявиха на брифинг и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов и гл. инсп. Лечезар Близнаков от "Пътна полиция".

снимка: БТА

Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната, съобщи главен комисар Любомир Николов. Той даде повече информация във връзка с постигнатите до момента резултати в хода на разпоредената специализирана полицейска операция за санкциониране на рискови водачи и намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

#агресивни шофьори #засилен контрол на пътя #полицейски проверки #полицейски акции #контрол на пътя #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
4
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
5
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
3
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Регионални

Национален протест на мотористите: Искат връщане на сезонната застраховка
Национален протест на мотористите: Искат връщане на сезонната застраховка
Ограничено е движението на АМ „Струма“ в района на Мурсалево Ограничено е движението на АМ „Струма“ в района на Мурсалево
Чете се за: 00:22 мин.
Започна петото издание на Фестивала на лавандулата в Чирпан Започна петото издание на Фестивала на лавандулата в Чирпан
Чете се за: 00:57 мин.
НСОРБ: Най-важната задача в момента е да приключим проектите по ПВУ НСОРБ: Най-важната задача в момента е да приключим проектите по ПВУ
Чете се за: 02:45 мин.
След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки случаи на непълнолетни зад волана След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки случаи на непълнолетни зад волана
Чете се за: 03:47 мин.
Пускат движението по ремонтиран участък на АМ "Тракия" Пускат движението по ремонтиран участък на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към нарушителите на пътя
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към нарушителите на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт Бюргенщок се отлагат
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Мотористите излизат на национален протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ