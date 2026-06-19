Начален удар 19.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Тереза Мутафчиева бяха едно от популярните лица на платформата "Фен Сектор“ Борислав Борисов – Бобсъна, както и режисьорът на хитовите български сериали "Под прикритие“ и "Мамник“ Виктор Божинов.

Борисов направи обзор на най-интересните събития от изминалата вечер на Мондиал 2026. Той коментира равенството между Чехия и Република Южна Африка, категоричната победа на Швейцария над Босна и Херцеговина с 4:1, класирането на Мексико за 1/16-финалите след минималния успех с 1:0 над Република Южна Корея, както и впечатляващото представяне на Канада при разгромното 6:0 срещу Катар.

Виктор Божинов предложи по-различен поглед към случващото се на световното първенство, разглеждайки турнира през призмата на режисьор и разказвач на истории. Той сподели впечатленията си от драматургията на Мондиал 2026, ролята на неочакваните герои и емоционалните обрати, които превръщат футбола в спектакъл с непредвидим сценарий.

Режисьорът призна и симпатиите си към отборите, които поднасят изненади на турнира, като отбеляза, че именно те често правят световните първенства толкова специални. Според него голямата класа и традициите винаги имат значение, но магията на футбола се крие в способността на по-малките отбори да пренаписват очакванията.

Вижте цялото предаване във видеото.