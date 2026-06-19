БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки случаи на непълнолетни зад волана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" продължават да се борят за живота на двете момчета, пострадали тежко при вчерашната катастрофа в Горна Оряховица. При инцидента зад волана е бил 15-годишен младеж.

След случая жители на квартала, където е станала катастрофата, сигнализират, че почти ежедневно непълнолетни се упражняват да шофират по крайните и по-слабо натоварени улици. Темата поставя въпроса доколко разпространено е управлението на автомобили от неправоспособни непълнолетни водачи и какви мерки предприемат органите на реда.

"За последната една година на територията на Областната дирекция на МВР са съставени 36 актове за установяване на административни нарушения срещу непълнолетни на възраст между 16 и 18 година, понеже те носят административно-наказателна отговорност", обясни инспектор Георги Георгиев от сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР – Велико Търново.

Той уточни, че при по-малките нарушители отговорността се носи от родителите или настойниците. Според него при установяване на подобни нарушения се предприемат конкретни санкции както спрямо водача, така и спрямо собственика на автомобила:

"В случая при установяване на такива водачи се предприемат действия за прекратяване на регистрацията на автомобила за срок от 6 до 12 месеца, установяването на родителите и съответно са съставени актове за административно нарушение спрямо родителите, че са предоставили или допуснали."

Инспектор Георгиев даде и пример за начина, по който се процедира при подобни случаи:

"Установява се водач непълнолетен, спира се автомобила, в случая той е на 16-годишна възраст, съставяме акта по член 150 от ЗДвП, на автомобила се прекратява регистрацията, вика се родителя, за да можем да съставим акт за това нарушение, че е предоставил или е допуснал."

Той подчерта, че собственикът на автомобила носи отговорност да не допуска неправоспособни лица да го управляват.

По отношение на темата за нерегламентираните автомобилни състезания, които остават сериозен проблем както във Великотърновска област, така и в страната, от Пътна полиция посочиха, че при получаване на сигнал реакцията е незабавна:

"Веднага екипите от едната разстановка реагират на сигнала, посещават го, установяват лицата, които са на място. При установяване на нарушения по ЗДвП във връзка с нерегламентирани гонки или демонстративни маневри, се взема отношение спрямо закона, като санкциите са сериозни."

От полицията потвърдиха, че вече са установени локации, на които има данни за провеждане на подобни събирания и гонки.

Като част от мерките за повишаване на пътната безопасност предстои поставянето на нови стационарни камери на територията на област Велико Търново. Тежката катастрофа в Горна Оряховица отново поставя на фокус проблемите с неправоспособните водачи, контрола върху младите шофьори и необходимостта от по-строги мерки за безопасност по пътищата.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#неправоспособен водач #Великотърновско #неправоспособен шофьор #тежка катастрофа #Горна Оряховица

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
3
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
4
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
5
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Започва издаването на заповедите за събаряне на 13 незаконни постройки в местността Баба Алино
6
Започва издаването на заповедите за събаряне на 13 незаконни...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Още от: Регионални

Пускат движението по ремонтиран участък на АМ "Тракия"
Пускат движението по ремонтиран участък на АМ "Тракия"
Без нарушения от началото на 24-часовия полицейски маратон в Кюстендилско за шофиране след употреба на алкохол и наркотици Без нарушения от началото на 24-часовия полицейски маратон в Кюстендилско за шофиране след употреба на алкохол и наркотици
Чете се за: 03:02 мин.
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
Чете се за: 00:42 мин.
Смолян отбеляза 66 години от обединението на града Смолян отбеляза 66 години от обединението на града
Чете се за: 01:40 мин.
Екип от български и международни експерти започнаха проучвания на свлачището по пътя Смолян - Пампорово Екип от български и международни експерти започнаха проучвания на свлачището по пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 03:15 мин.
Илияна Йотова откри XI издание на театралните празници „Звездите на театъра“ в Разло Илияна Йотова откри XI издание на театралните празници „Звездите на театъра“ в Разло
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел Втори ден на срещата на върха на лидерите от ЕС в Брюксел
Чете се за: 02:10 мин.
По света
След споразумението между САЩ и Иран: Очаква се началото на 60-дневните преговори След споразумението между САЩ и Иран: Очаква се началото на 60-дневните преговори
Чете се за: 02:00 мин.
По света
След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки случаи на непълнолетни зад волана След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки случаи на непълнолетни зад волана
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ