След тежката катастрофа в Горна Оряховица: Полицията отчита десетки случаи на непълнолетни зад волана

Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" продължават да се борят за живота на двете момчета, пострадали тежко при вчерашната катастрофа в Горна Оряховица. При инцидента зад волана е бил 15-годишен младеж.

След случая жители на квартала, където е станала катастрофата, сигнализират, че почти ежедневно непълнолетни се упражняват да шофират по крайните и по-слабо натоварени улици. Темата поставя въпроса доколко разпространено е управлението на автомобили от неправоспособни непълнолетни водачи и какви мерки предприемат органите на реда.

"За последната една година на територията на Областната дирекция на МВР са съставени 36 актове за установяване на административни нарушения срещу непълнолетни на възраст между 16 и 18 година, понеже те носят административно-наказателна отговорност", обясни инспектор Георги Георгиев от сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР – Велико Търново.

Той уточни, че при по-малките нарушители отговорността се носи от родителите или настойниците. Според него при установяване на подобни нарушения се предприемат конкретни санкции както спрямо водача, така и спрямо собственика на автомобила:

"В случая при установяване на такива водачи се предприемат действия за прекратяване на регистрацията на автомобила за срок от 6 до 12 месеца, установяването на родителите и съответно са съставени актове за административно нарушение спрямо родителите, че са предоставили или допуснали."

Инспектор Георгиев даде и пример за начина, по който се процедира при подобни случаи:

"Установява се водач непълнолетен, спира се автомобила, в случая той е на 16-годишна възраст, съставяме акта по член 150 от ЗДвП, на автомобила се прекратява регистрацията, вика се родителя, за да можем да съставим акт за това нарушение, че е предоставил или е допуснал."

Той подчерта, че собственикът на автомобила носи отговорност да не допуска неправоспособни лица да го управляват.

По отношение на темата за нерегламентираните автомобилни състезания, които остават сериозен проблем както във Великотърновска област, така и в страната, от Пътна полиция посочиха, че при получаване на сигнал реакцията е незабавна:

"Веднага екипите от едната разстановка реагират на сигнала, посещават го, установяват лицата, които са на място. При установяване на нарушения по ЗДвП във връзка с нерегламентирани гонки или демонстративни маневри, се взема отношение спрямо закона, като санкциите са сериозни."

От полицията потвърдиха, че вече са установени локации, на които има данни за провеждане на подобни събирания и гонки.

Като част от мерките за повишаване на пътната безопасност предстои поставянето на нови стационарни камери на територията на област Велико Търново. Тежката катастрофа в Горна Оряховица отново поставя на фокус проблемите с неправоспособните водачи, контрола върху младите шофьори и необходимостта от по-строги мерки за безопасност по пътищата.

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