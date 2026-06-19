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След споразумението между САЩ и Иран: Очаква се началото на 60-дневните преговори

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:10 мин.
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Съединените щати вдигнаха блокадата си на иранските пристанища след като Иран отвори Ормузкия проток и пропусна първите супер танкери с петрол да напуснат Персийския залив.

Първа реакция и от иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей след подписването на предварителното споразумение за мир между двете страни. В изявление прочетено по телевизията, той съобщи, че е одобрил сделката. Очакваното за днес официално подписване в Швейцария няма да се състои след като тя беше вече подписана дистанционно.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс потвърди снощи, че ще пътува за Швейцария през уикенда за започване на същинските 60-дневни преговори по условията на споразумението, ако и иранската делегация има възможност да присъства. Основни въпроси в тях ще са иранската ядрена програма и отпадането на американските санкции срещу Техеран.

#примирие с Иран #САЩ - Иран #меморандум #споразумение

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