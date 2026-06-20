САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори

Президентите на САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство. Двамата не се срещнаха на живо - Доналд Тръмп беше в Париж, а иранският му колега Масуд Пезешкиан - в Техеран. В 60-дневния срок трябва да се договорят ядрения въпрос и облекчаването на санкциите срещу Иран - период, в който Ормузкият проток остава отворен. Договорен е и план за 300 милиарда долара за възстановяване на Иран. Тръмп се подписа под документа пред погледа на френския президент във Версай.

Незабавно спиране на военните действия на всички фронтове, включително Ливан, взаимно зачитане на суверенитета и териториалната цялост, окончателно вдигане на американската военноморска блокада до 30 дни са някои от договорените точки. През следващите два месеца Иран се ангажира да осигури преминаването на търговски кораби през Ормуз без такси. Движението там вече е възстановено, показват наличните данни.

САЩ се ангажират да премахнат санкциите срещу Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Едно нещо не исках да видя, не исках да присъствам на икономическа катастрофа. Ако нещата бяха продължали, това щеше да се случи." Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Ще бъдем голямата тояга зад преговорите, каквито нямаше при президента Обама. Просто нямаше преговори - един хартиен тигър, който се надяваше на споразумение."

Подписаният меморандум предвижда запазване на статуквото и износ на ирански петрол до окончателното споразумение. Ислямската република се отказва от ядрени оръжия, но двете страни ще обсъдят обогатяването на уран и други въпроси около ядрените нужди на Техеран. САЩ се ангажират и с деблокиране на замразени активи на Иран. В Техеран посрещнаха новините с радост."

Мохамадали Мирзаи, жител на Техеран: "Иран успя да нанесе удар на две световни сили - САЩ и Израел. Според мен меморандумът е голяма победа и може да се окаже повратна точка в международната политика, както и във вътрешната." Шагайеф Хаяти, жителка на Техеран: "И двете страни са победителки, защото защитиха собствените си интереси."

Израелската опозиция поиска премиерът Бенямин Нетаняху да отхвърли договореното между САЩ и Иран, особено в частта му за израелските действията в Ливан. Меморандумът предвижда окончателното споразумение да бъде подкрепено от резолюция на Съвета за сигурност ООН със задължителен характер.